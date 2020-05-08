Центр ядерных исследований загорелся в Польше

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В польском Национальном центре ядерных исследований, расположенном неподалёку от Варшавы, произошёл пожар.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, но сотрудники Государственной пожарной охраны продолжают работу на месте инцидента.

После тушения пожара в центре и его окрестностях были произведены дозиметрические измерения, которые не выявили радиоактивных выбросов и загрязнения окружающей среды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство атомной энергии. Там отметили, что огонь не добрался до тех помещений, где хранятся изотопы и радиоактивные вещества.

Ранее NEWS.ru писал о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Огонь уничтожил 12 населённых пунктов и свыше 11 тысяч гектаров леса. К настоящему времени все возгорания локализованы.