Центр ядерных исследований загорелся в Польше

В польском Национальном центре ядерных исследований, расположенном неподалёку от Варшавы, произошёл пожар.
К настоящему моменту возгорание ликвидировано, но сотрудники Государственной пожарной охраны продолжают работу на месте инцидента.
После тушения пожара в центре и его окрестностях были произведены дозиметрические измерения, которые не выявили радиоактивных выбросов и загрязнения окружающей среды,
Ранее NEWS.ru писал о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Огонь уничтожил 12 населённых пунктов и свыше 11 тысяч гектаров леса. К настоящему времени все возгорания локализованы.
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