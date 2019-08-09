https://static.news.ru/photo/852b9160-bc3d-11e9-abc6-fa163e074e61_660.jpg Константин Журавлёв (в центре) Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Путешественник Константин Журавлёв, три года бывший пленником в Сирии, рассказал, какие шансы есть у лидера движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олега Мельникова. Он пропал на территории Арабской Республики и, предположительно, захвачен боевиками.

Его будущее зависит от того, какая группировка захватила россиянина, рассказал он URA.RU. В случае с ИГ (запрещено в России) последствия могут быть печальными. Самому Мельникову Журавлёв посоветовал не бояться. В таких ситуациях у захватчиков срабатывает инстинкт хищника.

Если пленник не включает пунктик страха, то с ним обращаются нормально. Я, например, общался с сирийскими охранниками как с друзьями — они меня угощали вкусной едой, мы смотрели телевизор, разговаривали, — вспомнил собеседник агентства.

При этом он отметил, что пленных русских сирийские охранники считают «неверными», поэтому относятся к ним «с пренебрежением».

Мельников пропал в Сирии 9 августа. Он направился с местными правозащитниками в город Идлиб с миссией вернуть на родину российских детей. С ним пропала связь, позже за него потребовали выкуп.

Ранее боевики террористических группировок предприняли попытку наступления в Идлибской зоне деэскалации. Террористы обстреляли позиции сирийских войск в районе Абу-Дали. Десять военнослужащих правительственной армии погибли, ещё 21 получил ранения. Среди мирных жителей также есть жертвы. Один житель окраины Абу-Дали погиб, ещё двое получили ранения, писал News.ru.