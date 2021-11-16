Бывший помощник главы Минфина погиб при взрыве в Волгограде

Бывший помощник министра финансов Антона Силуанова Михаил Коробкин погиб при взрыве в частном доме в Волгограде. По неофициальной информации, 67-летний мужчина пытался распилить электрической пилой некий предмет, который мог сдетонировать, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент
По данным канала, на месте происшествия были обнаружены похожие на патроны для оружия времён Великой Отечественной войны предметы. Следователи установили, что погибший увлекался коллекционированием оружия: у него нашли большое количество амуниции и патронов.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет. Михаил Коробкин работал с Антоном Силуановым до 2019 года, потом он покинул свой пост.
Ранее сообщалось, что подросток погиб при взрыве боеприпаса в подмосковном Подольске. Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное обращение со снарядом.