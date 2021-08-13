«Был по пояс в воде»: Аксёнов вспомнил о звонке Путина во время ЧП в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что во время наводнения в Керчи стоял по пояс в воде, когда ему позвонил президент Владимир Путин. Об этом чиновник вспомнил на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий с участием главы государства.

Во время беседы Путин уточнил, выезжал ли сам Аксёнов в затопленную Керчь. На это губернатор Крыма ответил утвердительно.

Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник, — вспомнил чиновник.

Ранее власти начали эвакуировать жителей Керчи в пункт временного размещения из-за наводнения. Ливень обрушился на крымский город 12 августа, менее чем за сутки выпало две месячные нормы осадков.

Из-за разгула стихии местные реки вышли из берегов, затопив часть города. В центре Керчи блокировали несколько улиц, из-за наводнения была парализована работа электротранспорта.