Более двух десятков лесных пожаров потушили в России за сутки

https://static.news.ru/photo/9070393c-a7b9-11ea-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

За минувшие сутки в России ликвидировано 24 лесных пожара общей площадью 132 гектара.

Лес горел в Амурской области, Красноярском, Забайкальском, Пермском и Хабаровском краях, республиках Бурятия и Саха (Якутия), а также в Чукотском автономном округе.

В тушении пожаров были задействованы 584 человека, 116 единиц техники и семь воздушных судов, сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

Ранее NEWS.ru писал, что в начале мая за неделю потушили свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор. Всего же в первых числах месяца выявлено более 4,4 тысячи возгораний. Значительный рост числа пожаров вновь зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири, где в 2019 году выгорели сотни тысяч гектаров леса, многие крупные города фактически оказались в состоянии карантина из-за дыма.

В настоящее время на большей территории России введён особый противопожарный режим. Он среди прочего предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение там огня.