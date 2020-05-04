Более 700 лесных пожаров потушили в России за неделю

https://static.news.ru/photo/8f8f09aa-8dd6-11ea-9a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

Свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров было ликвидировано на территории России в период с 27 апреля по 3 мая. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор.

Возгорания были зафиксированы в 38 регионах. Чуть более 200 лесных пожаров произошли из-за пала сухой травы и перехода огня с сопредельных земель сельхозназначения. В четырёх случаях лес горел из-за грозы, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесохрана».

В ведомстве отметили, что по причине природных пожаров в четырёх субъектах введён режим ЧС — Забайкальском и Красноярской краях, Республике Тыва и Еравнинском муниципальном районе республики Бурятия. Ещё в 56 субъектах действует особый противопожарный режим.

Ранее NEWS.ru писал, что лесной пожар был ликвидирован в Московской области. По предварительным данным, поджигателем является 15-летний подросток. Его доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.