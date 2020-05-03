В Подмосковье ликвидировали лесной пожар

https://static.news.ru/photo/661c7530-8d54-11ea-8805-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по МО @momchs/twitter.com

Низовой лесной пожар в Ногинском лесничестве Московской области удалось полностью ликвидировать.

В 17:45 пожар полностью ликвидирован, — заявил представитель экстренных служб региона.

Ранее стало известно о возгорании сухой растительности в квартале № 9 Ногинского лесничества на площади 0,2 гектара. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, поджигателем сухой растительности стал 15-летний подросток. Его доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали жителя Забайкалья, виновного в поджоге леса в районе села Аргун. Мужчина устроил пожар, бросив окурок в лесу. Огонь распространился на площади в 350 кв. метров.