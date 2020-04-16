Полицейские задержали поджёгшего лес забайкальца

https://static.news.ru/photo/8da1a9fa-7fc5-11ea-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: MARGUS ANSU via imago-images/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Забайкалья, виновного в поджоге леса в районе села Аргун. Мужчина устроил пожар, бросив окурок в лесу. В итоге огонь раскинулся на площадь в 350 квадратных метров.

Сотрудники МЧС не могут ликвидировать пожар вот уже несколько дней, рассказали журналистам в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Отмечается, что пожар в лесу произошёл, когда местный житель поехал на мотоцикле, чтобы найти принадлежащих ему лошадей. Он курил, находясь за рулём транспортного средства. Проезжая мимо леса, забайкалец выкинул окурок, тем самым став виновником возгорания.

Он признался полицейским, что, возвращаясь обратно, видел начавшийся пожар и даже догадался, что именно он стал его виновником, однако скрылся, не сообщив об этом никому, — передаёт «МК в Чите» сообщение от ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 500 тысяч рублей штраф или четыре года лишения свободы.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Чернобыле задержали 37-летнего мужчину, который сжигал мусор в зоне отчуждения, из-за чего возник очаг возгорания. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.ро