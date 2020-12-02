Беременная подруга блогера Reeflay умерла в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/7f3898ae-349e-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Фото: CCD YT/Youtube.com

Блогер Станислав Решетников, известный как Reeflay Panini, в ночь с 1 на 2 декабря вместе с подругой Валей провёл стрим, во время которого пара поссорилась.

Как сообщает StarHit, трансляция прервалась, а когда она возобновилась девушка была без сознания. Прибывшие медики констатировали её смерть. Всё произошедшее транслировалось в прямом эфире в Сети.

По некоторым данным, Решетников поссорился с девушкой и выгнал её спать на балкон. Когда же Reeflay проснулся, приятельница уже была мертва.

Молодой человек безуспешно попытался привести её в сознание, затем позвонил знакомому и попросил его вызвать скорую помощь.

Я потерял Валю... Сам виноват... она замёрзла, — сообщил блогер в прямом эфире.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, она занималась проституцией, ей было около 26 лет.

После медиков в квартиру Решетникова приехали сотрудники полиции, после чего прямая трансляция прервалась.

Многие пользователи, следившие за стримом, сначала не поверили в случившееся, считая это всё инсценировкой. Однако, чем дольше шёл эфир, тем меньше оставалось сомнений, что знакомая стримера и на самом деле скончалась.

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