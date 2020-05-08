Беглов заблокировал в соцсети пациентку после жалоб на ковидную больницу

https://static.news.ru/photo/d095cb8c-9123-11ea-a251-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_beglov/vk.com

Губернатор Санкт-Петербурга добавил в чёрный список в соцсетях жительницу города, которая обвинила местные власти в попытках заразить её коронавирусом. Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях пребывания в госпитале в «Ленэкспо», назвав его настоящим «адом».

По признанию женщины, после лечения пневмонии её поместили в специально оборудованный стационар для больных COVID-19. Коронавирус у неё не подтвердился, однако её положили вместе с «положительными» пациентами. Вместе они лежат в «непроветриваемом ангаре с подвальной вонью с общими для всех туалетами и душевыми».

Кроме того, к ним подселили ещё психически больных пациентов, их привезли из закрытых на карантин стационаров.

Всё бы ничего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные, — делится пациентка.

По мнению женщины, местные власти намеренно заражают здоровых людей коронавирусом. В конце поста она привела скриншот страницы, который доказывает, что губернатор после её жалобы в соцсети не ответил, но заблокировал её аккаунт.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области врачи отказали в помощи женщине, муж которой заболел коронавирусом. Узнав о диагнозе супруга, женщина обратилась в поликлинику, чтобы понять, есть ли у неё пневмония. В поликлинике на просьбу жительницы выдать направление на компьютерную томографию лёгких ответили отказом.