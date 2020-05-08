Беглов заблокировал в соцсети пациентку после жалоб на ковидную больницу

Губернатор Санкт-Петербурга добавил в чёрный список в соцсетях жительницу города, которая обвинила местные власти в попытках заразить её коронавирусом. Оксана Кутафина-Шишлова
По признанию женщины, после лечения пневмонии её поместили в специально оборудованный стационар для больных COVID-19. Коронавирус у неё не подтвердился, однако её положили вместе с «положительными» пациентами. Вместе они лежат в «непроветриваемом ангаре с подвальной вонью с общими для всех туалетами и душевыми».
Кроме того, к ним подселили ещё психически больных пациентов, их привезли из закрытых на карантин стационаров.
Всё бы ничего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные, — делится пациентка.
По мнению женщины, местные власти намеренно заражают здоровых людей коронавирусом. В конце поста она привела скриншот страницы, который доказывает, что губернатор после её жалобы в соцсети не ответил, но заблокировал её аккаунт.
Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области врачи отказали в помощи женщине, муж которой заболел коронавирусом. Узнав о диагнозе супруга, женщина обратилась в поликлинику, чтобы понять, есть ли у неё пневмония. В поликлинике на просьбу жительницы выдать направление на компьютерную томографию лёгких ответили отказом.
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