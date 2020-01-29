В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве сообщили, что на западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте в районе дома 45. Водитель легкового автомобиля сбил взрослого и ребёнка на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский автобус перевернулся во Владимирской области. В ДТП пострадали четыре человека.
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