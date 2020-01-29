https://static.news.ru/photo/e2735844-42b6-11ea-a59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве сообщили, что на западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте в районе дома 45. Водитель легкового автомобиля сбил взрослого и ребёнка на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский автобус перевернулся во Владимирской области. В ДТП пострадали четыре человека.