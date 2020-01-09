https://static.news.ru/photo/f763717a-3362-11ea-adca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария произошла утром 10 января в Железнодорожном районе Хабаровска, в ней пострадали восемь человек.

По данным краевого главка МВД РФ, в автобусе находились сотрудники местного предприятия, которые ехали на свои рабочие места. Автобус врезался в припаркованную на обочине в Краснодарском переулке фуру, в которой на момент ДТП никого не было. Восьмерым пострадавшим, в числе которых и сам водитель, оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Уточняется , что шофёр автобуса был трезв, причины произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru ранее, в Иране автобус, следовавший из Тегерана в Гомбеде-Кавус, из-за проблем с тормозной системой вылетел с дороги. ДТП произошло в провинции Мазендеран. В результате аварии 19 человек погибли, 24 получили ранения