Авария произошла утром 10 января в Железнодорожном районе Хабаровска, в ней пострадали восемь человек.
По данным краевого главка МВД РФ, в автобусе находились сотрудники местного предприятия, которые ехали на свои рабочие места. Автобус врезался в припаркованную на обочине в Краснодарском переулке фуру, в которой на момент ДТП никого не было. Восьмерым пострадавшим, в числе которых и сам водитель, оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Как писал NEWS.ru ранее, в Иране автобус, следовавший из Тегерана в Гомбеде-Кавус, из-за проблем с тормозной системой вылетел с дороги. ДТП произошло в провинции Мазендеран. В результате аварии 19 человек погибли, 24 получили ранения
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