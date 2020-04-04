Арестованных генералов МВД проверят на причастность к взяткам

https://static.news.ru/photo/d5c20272-764f-11ea-a260-fa163e074e61_660.jpg Александр Краковский (слева) Фото: ТАСС

Следователи проверят арестованных в Москве генералов МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности. В ведомстве они занимали посты заместителей начальников следственного департамента.

Сейчас подозреваемые проходят по делу о злоупотреблении полномочиями. В отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованного в рамках того же дела, будет также проведена доследственная проверка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова своего источника в правоохранительных органах. По информации другого информатора агентства, эти фигуранты в декабре 2019 года прошли полиграфическую экспертизу, которая «установила реакции о получении незаконного вознаграждения».

Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о 3,4 млн рублей. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.