https://static.news.ru/photo/8d60be06-49c7-11ea-8d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Заместитель главы Генштаба ВС России Халил Арсланов арестован на два месяца по делу о хищении.

Соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщает РЕН ТВ. Во время заседания Арсланов заявил, что возбуждённое против него дело является сфабрикованным, а на допрос он был приглашён обманом.

Заместителя главы Генштаба обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, он похитил более 6,7 млрд рублей при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что замначальника Генштаба ВС РФ — начальник Главного управления связи ВС РФ Халил Арсланов давил на одного из своих подчинённых, чтобы тот не давал показания против него. Об этом заявил следователь в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривается ходатайство об аресте генерал-полковника. Арсланову вменяют хищения на 6,7 млрд рублей.