Заместитель главы Генштаба ВС России Халил Арсланов арестован на два месяца по делу о хищении.
Соответствующее решение вынес суд. Об этом
Заместителя главы Генштаба обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, он похитил более 6,7 млрд рублей при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что замначальника Генштаба ВС РФ — начальник Главного управления связи ВС РФ Халил Арсланов давил на одного из своих подчинённых, чтобы тот не давал показания против него. Об этом заявил следователь в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривается ходатайство об аресте генерал-полковника. Арсланову вменяют хищения на 6,7 млрд рублей.
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