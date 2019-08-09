https://static.news.ru/photo/010beaf4-baa0-11e9-aab1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зверев Фото: admtuapse.ru

Главу города Туапсе Владимира Зверева арестовали. Ранее его задержали по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Зверев арестован, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как писал News.ru, в мэрии Челябинска проверяют на коррупцию чиновников, которые занимались аукционом по продаже земли в Каштакском бору. Торги были отменены после вмешательства областного Минэкологии региона. Сейчас в администрации проводится внутренняя проверка. Участники аукциона уже известны.