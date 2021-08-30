Альпинисты пострадали при сходе лавины в Северной Осетии

Группа туристов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. Очевидец смог спасти женщину, передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Одиночный турист, оказавшийся рядом, смог спасти женщину из одной группы. Предположительно, она сломала ногу. Сколько людей было в группе, в настоящий момент неизвестно. Ожидается прибытие вертолёта МЧС России для оказания помощи пострадавшим.

Известно, что туристы поднимались на гору со стороны Грузии.

Казбек — это давно потухший вулкан, самый высокий восточный пик Кавказа. Его высота составляет более пяти тысяч метров, что сопоставимо с горой Эльбрус. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло ещё до нашей эры.

Ранее сообщалось, что один из туристов, попавших весной этого года под лавину в Бурятии, найден мёртвым. Неизвестным остаётся местонахождение ещё двух человек, оказавшихся под снегом. Инцидент произошёл на перевале Горелова вблизи села Монды.