В Бурятии нашли мёртвым одного из туристов, попавших под лавину

https://static.news.ru/photo/5d248d7e-ac8d-11eb-9aed-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Один из туристов, которые попали под лавину в Бурятии, найден мёртвым. Неизвестным остаётся местонахождение ещё двух человек, оказавшихся под снегом, сообщает СУ СКР по Бурятии.

Инцидент произошёл на перевале Горелова вблизи села Монды.

По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали своё восхождение, — пояснили в ведомстве.

Туристы обошли установленную точку сбора у подножия горы. Для подъёма на неё выбрали опасный маршрут. На нём 3 мая их и накрыла сошедшая лавина. Выжили лишь два туриста из пяти.

Один из них погиб, местонахождение двоих остаётся неизвестным... Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника, — добавили в ведомстве.

Решение об уголовном деле будет принято по итогам доследственной проверки.

Ранее стало известно, что на место происшествия выезжали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Группировку спасателей должен усилить вертолёт Ми-8, который доставит на место спасателей из Никола Иркутской области, а также эвакуирует пострадавших.