Пять человек попали под лавину в Бурятии

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Лавина сошла на пятерых туристов в Бурятии на перевале Горелова недалеко от отсёлка Монды. Об этом рассказали в местном главке МЧС, передаёт РИА Новости.

В данном районе на маршруте находится не зарегистрированная туристская группа в количестве пять человек, — сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что на место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Группировку спасателей должен усилить вертолёт Ми-8, который доставит на место спасателей из Никола Иркутской области, а также эвакуирует пострадавших.

Ранее сообщалось, что один человек пропал без вести в результате схода лавины на дороге «Яна» в Томпонском районе Якутии. До этого в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти. Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти.