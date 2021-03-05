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Происшествия

Три человека были погребены под снежной лавиной на Камчатке

12:25, 06 марта 2021
Фото: kamchatka.sledcom.ru

В камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти, говорится на сайте следственного управления СКР по региону.

Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти.

Теперь же по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причастные к трагедии лица.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в США в результате схода лавины в горах. Трагедия произошла в штате Юта. Об этом сообщает АВС со ссылкой на информацию местных правоохранителей.

По имеющимся данным, люди катались на лыжах, когда произошёл сход лавины. Четверо погибли, ещё четверым лыжникам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.

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