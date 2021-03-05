Три человека были погребены под снежной лавиной на Камчатке

https://static.news.ru/photo/2c3a3a4a-7e5e-11eb-8d54-96000091f725_660.jpg Фото: kamchatka.sledcom.ru

В камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти, говорится на сайте следственного управления СКР по региону.

Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти.

Теперь же по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причастные к трагедии лица.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в США в результате схода лавины в горах. Трагедия произошла в штате Юта. Об этом сообщает АВС со ссылкой на информацию местных правоохранителей.

По имеющимся данным , люди катались на лыжах, когда произошёл сход лавины. Четверо погибли, ещё четверым лыжникам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.