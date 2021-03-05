Три человека были погребены под снежной лавиной на Камчатке

В камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти, говорится на сайте следственного управления СКР по региону.
Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти.
Теперь же по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причастные к трагедии лица.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в США в результате схода лавины в горах. Трагедия произошла в штате Юта. Об этом сообщает АВС со ссылкой на информацию местных правоохранителей.
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