Активная фаза спецоперации по нейтрализации боевиков завершена в Ингушетии

Фото: nac.gov.ru

В Интернете появилась запись задержания бандитов в Ингушетии. Автор ролика утверждает, что в субботу, 30 мая, в городе Сунжа произошла перестрелка между силовиками и бандитами во время контртеррористической операции.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов блокировали улицу, при этом слышны выстрелы. При этом данных о погибших и пострадавших пока нет. Как писал NEWS.ru, на территории города Сунжа в...