Активная фаза спецоперации по нейтрализации боевиков завершена в Ингушетии

Силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков.
Активное сопротивление боевиков подавлено, силовики осматривают территорию постройки, в которой они укрывались, — заявил информированный источник «Интерфакса».
Силовики ввели режим КТО в городе Сунжа после перестрелки с неизвестными.
Правоохранительные органы призвали граждан не допускать паники и сохранять спокойствие. Режим КТО действует в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.
NEWS.ru писал, что в Дагестане были ликвидированы шестеро боевиков. Они готовили теракты. Во время задержания боевики оказали сопротивление, но были нейтрализованы ответным огнём. Инцидент произошёл 22 мая в Хасавюртовском районе, неподалёку от селений Гоксув и Муцалаул.