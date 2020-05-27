Адвокат задержан в Москве по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ea68a310-a030-11ea-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские силовики задержали адвоката Сергея Щербакова. Он является фигурантом дела о мошенничестве на 250 млн рублей.

Как сообщает Следственный комитет России, в международный розыск объявлен другой фигурант дела, адвокат Фаиль Садретдинов. Его 21-летний сын задержан по этому делу.

Установлена причастность [к делу о мошенничестве] адвоката Сергея Щербакова, который накануне был задержан, — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова журналистам ТАСС.

По её словам, следствие намерено ходатайствовать о заключении адвоката под стражу.

Ранее бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков, которого обвиняют в мошенничестве на 17 млрд рублей, был освобождён из-под ареста. Его адвокат Руслан Коблев рассказал, что истекли сроки содержания под стражей и привлечения к ответственности, поэтому бизнесмен смог выйти на свободу.