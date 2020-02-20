https://static.news.ru/photo/1210d220-542d-11ea-8e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Московский адвокат Алексей Голенко вошёл в здание Чертановского суда, имея при себе огнестрельное оружие, чтобы доказать плохую работу приставов.

Юрист обратился к председателю суда и в СКР с просьбой дать оценку действиям сотрудников ФССП, досматривавших его на входе. Он пояснил, что пристав провёл процедуру, но оружия не нашёл, пока сам адвокат не сообщил ему о его наличии, передаёт «Интерфакс».

Также он просит объяснить, почему в здании суда отсутствует специальное помещение и сейф для хранения оружия. Свой поступок он объясняет желанием доказать общественности несовершенство досмотровой системы.

Я знал, что она не работает. Этот случай (суицид обвиняемого во время заседания суда — NEWS.ru) по сути ничего не поменял, за безопасность в здании отвечают те же люди, а тут надо менять и сотрудников, и председателя суда, — заявил Голенко.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством во время заседания в Чертановском суде. Силовику были предъявлены обвинения в вымогательстве 10 миллионов рублей. Инцидент произошёл после оглашения приговора.