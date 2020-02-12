https://static.news.ru/photo/ad6fba1c-4d82-11ea-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством во время заседания в Чертановском суде. Силовику были предъявлены обвинения в вымогательстве 10 миллионов рублей.

Инцидент произошёл после оглашения приговора. Свиридова приговорили к трём годам заключения, несмотря на четвёртую стадию рака. Адвокаты просили суд смягчить срок, за что также выступала сторона потерпевших, передаёт MASH.

По данным LIFE SHOT, предполагается, что силовик сам принёс пистолет на заседание. Выстрел прогремел, когда судья ушёл в совещательную комнату после оглашения приговора.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Сегежского района Карелии был обнаружен мёртвым сотрудник правоохранительных органов. Тело водителя дежурной части полиции нашли накануне. По одной из обнародованных версий, он совершил самоубийство. Предполагается, что мужчина свой последний день провёл в одиночестве у себя дома.