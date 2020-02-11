Адвокат расчленившего аспирантку историка Олега Соколова опроверг перевод подзащитного обратно в петербургский изолятор «Кресты». По словам юриста Александра Почуева, мужчина останется в Москве до конца следствия.
Соколов находится в СИЗО «Бутырка» и 11 февраля участвовал в следственном эксперименте.
Подобного рода сообщения [о перемещении Соколова] исходят от различного рода некомпетентных источников, которые ловят хайп на человеческом горе. Историк Соколов остаётся в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля, — уточнил Почуев.
Адвокат добавил, что Соколов «жив, относительно здоров и активно сотрудничает со следствием».
Как писал NEWS.ru, 29 января сам Почуев заявил о возможном возвращении историка в Санкт-Петербург «в течение ближайших двух недель».
8 ноября 2019 года спасатели вытащили из реки Мойки известного историка и реконструктора Соколова. При себе у него был рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже в квартире Соколова нашли расчленённое женское тело.
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