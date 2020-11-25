Жорин объяснил, почему жена Ефремова могла подать на развод

https://static.news.ru/photo/1da54d22-2fc0-11eb-978c-fa163e074e61_660.jpg Софья Кругликова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специализирующийся на бракоразводных процессах адвокат Сергей Жорин считает, что планы Софьи Кругликовой подать на развод с осуждённым актёром Михаилом Ефремовым вряд ли несут под собой корыстные мотивы.

Вероятнее всего, в семье возникли конфликты и противоречия, однако супруга Ефремова дожидалась окончания судебного процесса по делу о пьяном ДТП её мужа, чтобы не усугублять ситуацию, считает юрист.

В данном случае, вполне возможно, в семье возникли противоречия, а супруга, как порядочный человек, решила не доставлять дополнительных проблем в самый сложный период, а как только приговор вступил в силу, она и решила подать на развод, — приводит слова Жорина Lenta.Ru.

Никакой финансовой выгоды от этого процесса Кругликова, скорее всего, не получит. Ефремову не грозит крупное материальное взыскание, арест со счетов актёра в ближайшем времени будет снят, отмечает адвокат.

Как писал NEWS.ru, 23 ноября СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с осуждённым за пьяное ДТП актёром. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, о чём стало известно в ходе расследования происшествия.

Адвокат Ефремова не смог подтвердить или опровергнуть информацию о готовящемся разводе. По его словам, к нему никто не обращался с просьбой подготовить документы по бракоразводному процессу.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до семи с половиной лет.