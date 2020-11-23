Адвокат Ефремова не подтвердил информацию о разводе актёра

https://static.news.ru/photo/3684dbf2-2e2e-11eb-ac75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представляющий интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Андрей Алёшкин не смог подтвердить или опровергнуть слухи о том, что супруга артиста планирует с ним развестись.

Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда. Она не общается с прессой, но у нас никаких поручений от неё, чтобы мы готовили документы, — заявил юрист РИА Новости.

Накануне СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с осуждённым за пьяное ДТП актёром, писал NEWS.ru. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, о чём стало известно после сразу после происшествия.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до семи с половиной лет.