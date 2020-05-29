Администратора «Омбудсмена полиции» обвинили в распространении порно

Следователи выдвинули обвинения куратору группы «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову в незаконном распространении порноматериалов. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков.
Обвинение Худякову предъявлено по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору), —
цитируетПашкова ТАСС.
При этом адвокат подчеркнул, что его подзащитный не признаёт свою вину.
Как писал NEWS.ru, ранее в МВД подтвердили возбуждение уголовных дел на админа этого паблика.
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