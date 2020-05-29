Администратора «Омбудсмена полиции» обвинили в распространении порно

https://static.news.ru/photo/f4a6a9c2-a1b5-11ea-a5cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи выдвинули обвинения куратору группы «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову в незаконном распространении порноматериалов. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков.

Обвинение Худякову предъявлено по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору), — цитирует Пашкова ТАСС.

При этом адвокат подчеркнул, что его подзащитный не признаёт свою вину.

Как писал NEWS.ru, ранее в МВД подтвердили возбуждение уголовных дел на админа этого паблика.