https://static.news.ru/photo/4e2bcab0-5308-11ea-b34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchskomi/vk.com

Некоторые эксперты считают, что пожар на заводе ЛУКОЙЛа в Ухте произошёл из-за того, что на предприятии действовало устаревшее оборудование. При этом следственная группа, которая ведёт дело, пока не спешит делится своими выводами с прессой.

ЧП на ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» произошло 9 января. Огнём было охвачено 1000 кв. м. НПЗ. Во время тушения разгерметизировались девять ёмкостей с топливом. За этим последовало восемь взрывов.

Ухтинский НПЗ работает с 1934 года. Это одно из старейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. После пожара местные жители начали говорить, что к ЧП привело старое оборудование.

По мнению некоторых экспертов «экономить» на модернизации могли из-за американских санкций. Как «360» объяснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, из-за затрудненного доступа к западному капиталу некоторые нефтяники сокращают вложения в инфраструктуру, реконструкцию старых объектов и строительство новых.

Однако представитель завода Роман Квашнев заявил, что технологические объекты завода ремонтируют и модернизируют каждый год.

В результате аварии пострадал один человек. Это сотрудник завода. Мужчину уже выписали из больницы. Ущерб от пожара, по данным следователей, составил порядка 12 млн рублей. По оценкам ЛУКОЙЛа эта сумма составляет 14 млн рублей. ЧП на работу предприятия не повлияло, и работа его не прерывалась. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба», писал NEWS.ru.