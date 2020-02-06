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Крупное ДТП с участием не менее 10 автомобилей произошло вблизи деревни Сухая Балка в Емельяновском районе под Красноярском. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Движение на дороге в обоих направлениях перекрыто. По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и...