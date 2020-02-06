Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобиль протаранил толпу военнослужащих в центре Иерусалима. В результате наезда пострадали 15 солдат, состояние одного из них медики оценивают как критическое.

Полиция предполагает, что таран людей был намеренным, случившееся расследуют как теракт, сообщает Jerusalem Post.

Находившийся за рулём авто человек скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

Ранее израильские военные заявили о срабатывании сигналов системы ПВО в районах, граничащих с сектором Газа, и обнаружении трёх ракет, писал NEWS.ru.

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