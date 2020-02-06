Автомобиль протаранил толпу военнослужащих в центре Иерусалима. В результате наезда пострадали 15 солдат, состояние одного из них медики оценивают как критическое.
Полиция предполагает, что таран людей был намеренным, случившееся расследуют как теракт,
Israel: U/D Clip, 14 people people injured in tonightâs car-ramming attack in Jerusalem, one victim is critically injured, no arrests— Yiddish News (@YiddishNews)
pic.twitter.com/fWOph3stjp February 6, 2020
Находившийся за рулём авто человек скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.
Ранее израильские военные заявили о срабатывании сигналов системы ПВО в районах, граничащих с сектором Газа, и обнаружении трёх ракет, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен