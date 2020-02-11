В Национальной хоккейной лиге бьют тревогу: смертельно опасный коронавирус срывает поставки хоккейных клюшек для 75% игроков НХЛ, пользующихся продукцией двух самых популярных брендов — CCM и Bauer, производящейся как раз в очаге эпидемии — в Китае. NEWS.ru попытался выяснить, насколько данная проблема актуальна для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Коронавирус срывает поставки

О проблемах с важнейшей деталью хоккейного снаряжения сообщило издание Boston Globe. В посвящённой этой теме статье говорится о том, что менеджеры по экипировке многих клубов НХЛ пожаловались на «серьёзную нехватку» клюшек. Дело в том, что два основных бренда, выпускающих этот товар, — канадский CCM (штаб-квартира в Монреале) и американский Bauer (головной офис в штате Нью-Гэмпшир), разместили своё производство в Китае. И теперь из-за вспышки коронавируса графики поставки данного инвентаря в Северную Америку находятся под угрозой срыва.

По подсчётам портала GearGeek.com, потребителями продукции Bauer являются порядка 39% игроков НХЛ, а 36% выходят на ледовую площадку с клюшками производства CCM. Например, нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл, использующий как раз товар канадского бренда, признался, что ощутил на себе перебои с поставками ключевого элемента хоккейного снаряжения.

Чарли Койл AP/TAСС

Я стараюсь довольствоваться теми запасами, которые у меня есть, и ломать не слишком много клюшек. Но у меня нет точной информации, что происходит с поставками, — отметил Койл.

Между тем представители компаний не стали преувеличивать масштабы возникшей проблемы. В Bauer, например, заявили, что на прилавках и складах специализированных магазинов в Северной Америке находится достаточное количество уже перевезённой из Китая продукции, которого должно хватить для нормального завершения текущего сезона.

А как обстоят дела с важнейшей деталью хоккейного снаряжения в России? Неужели игроки из КХЛ тоже в скором времени один за другим начнут подавать сигналы бедствия ввиду острого дефицита этого товара?

Ведь у некоторых клубов имеются партнёрские отношения с той же компанией CCM (например, у петербургского СКА), и ряд хоккеистов команды (Антон Белов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Василий Токранов, Иван Морозов, Василий Подколзин и другие) используют клюшки именно этого бренда.

Однако, как говорится, возможны варианты. Игроки могут надевать перчатки или другую защитную амуницию с буквами CCM, но при этом играть клюшками другого производителя. В том же СКА продукция Bauer находится на вооружении у голкипера Александра Самонова и защитника Артёма Зуба.

CCM, Bauer или True

Обращает на себя внимание одна любопытная деталь: продукция компании Bauer особо популярна у вратарей (ею пользуются ярославский «железнодорожник» Илья Коновалов, словак Юлиус Гудачек из московского «Спартака», столичные «армейцы» Илья Сорокин и Ларс Юханссон, Игорь Бобков из омского «Авангарда», Константин Барулин из нижнекамского «Нефтехимика», представляющий казанский «Ак Барс» Тимур Билялов, Илья Ежов из подмосковного «Витязя») и многих легионеров, выступающих в КХЛ (среди них — московские динамовцы Юусо Хиетанен, Тему Пулккинен, Андре Петерссон, главный забивала екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус, Свен Андригетто из омского «Авангарда», Мэттью Фрэттин из «Ак Барса», Йоонас Няттинен из «Витязя», Антон Ландер из «Локомотива»).

Илья Коновалов (справа) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хотя есть, разумеется, и противоположные примеры: ярославские иностранцы Якуб Накладал, Стефан Да Коста, Стаффан Кронвалль, омский «ястреб» Роб Клинкхаммер, Андрей Нестрашил из магнитогорского «Металлурга», столичный динамовец Михал Чайковски, также как и его одноклубник — голкипер Иван Бочаров, — отдают предпочтение CCM. А за продукцию Bauer обеими руками держатся (и, значит, голосуют) игроки и кандидаты в сборную России Андрей Миронов, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Виктор Антипин, Михаил Григоренко, Анатолий Голышев, Кирилл Семёнов, Денис Зернов, Сергей Широков, Константин Окулов, Максим Мамин, Сергей Толчинский и другие.

Симпатии двух самых результативных игроков нынешнего чемпионата — форвардов столичного «Динамо» Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина — тоже поровну разделились между самыми популярными брендами: первый в основном раздаёт результативные передачи инвентарём от CCM, второй больше всех забивает элементом снаряжения от Bauer.

Есть и ещё одна компания, производящая хоккейные клюшки на территории Китая — True Hockey (её штаб-квартира находится в канадской столице Оттаве), но процент игроков НХЛ, выбравших этот бренд, совсем невысок — 1,4. Среди представителей КХЛ клюшки True используют тоже немногие — например, финский защитник «Авангарда» Вилле Покка и нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.

Несмотря на то, что российские клубы являются столь же активными потребителями продукции двух самых известных брендов, как и представители НХЛ, никакой паники на территории КХЛ по поводу надвигающегося дефицита ключевого элемента хоккейного инвентаря не наблюдается. Скажем, в омском «Авангарде» считают эту проблему надуманной, заявив NEWS.ru, что недостатка в клюшках игроки не испытывают.

Аналогичной информацией поделился и руководитель пресс-службы московского «Спартака» Владимир Самохин.

На данный момент проблем с клюшками нет, так как они были в достаточном количестве закуплены ещё до сезона. На регулярный чемпионат и плей-офф их должно хватить. Проблема возникнет, только если ситуация с поставками из Китая затянется месяца на три-четыре, — рассказал Владимир Самохин корреспонденту NEWS.ru.

В России — никакой паники, или Берите пример со Стася

Как отмечается в публикации Boston Globe, имеется на рынке производителей хоккейных клюшек и одна более или менее крупная компания, которая осталась в стороне от эпидемии коронавируса. Речь идёт о бренде Warrior, являющемся дочерним ответвлением известной марки New Balance. Основное производство этой фирмы расположено в Мексике, а клюшками Warrior пользуются около 22% игроков НХЛ.

В КХЛ, скорее всего, доля потребителей продукции данного предприятия чуть ниже, но с клюшками Warrior по ходу официальных матчей чемпионата замечены питерские «армейцы» Ярно Коскиранта и Наиль Якупов, их московский одноклубник Сергей Андронов, форварды «Авангарда» Сергей Шумаков и Тэйлор Бек, столичные спартаковцы Михаил Юньков и Патрик Херсли, представители «Автомобилиста» Якуб Коварж и Брукс Мэйсек, казанские «барсы» Джастин Азеведо и Артём Лукоянов, свежеиспечённый дебютант сборной России Павел Порядин из нижнекамского «Нефтехимика» и его партнёр по клубу Йонас Энлунд.

Андрей Стась Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А совершенно эксклюзивная клюшка капитана омских «ястребов» Андрея Стася подсказывает выход из самой тяжёлой ситуации, если таковая возникнет. Дело в том, что нападающий сборной Белоруссии использует продукцию, производством которой несколько лет назад занялся рекордсмен по выигранным Кубкам Гагарина Данис Зарипов. Знаменитый форвард, трижды побеждавший по итогам плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» и дважды — с «Магниткой», в сложный период своей жизни, связанный с дисквалификацией из-за применения запрещённых препаратов, решил приносить отечественному хоккею пользу иным способом. Зарипов запустил собственную линию по производству клюшек, назвав бренд «ЗаряД» — как нетрудно заметить, по сокращённому произношению своей фамилии и инициалу имени.

На сайте этого бренда предлагаются три линейки продукции, в каждой из которых можно выбрать из двух вариантов — подороже (за 9790 рублей) и подешевле (за 6990). С вирусоносным Китаем производство «ЗаряДа» никак не связано, поэтому клубы КХЛ, если вдруг возникнет необходимость ввиду начавшихся перебоев с поставками из Поднебесной, могут занимать очередь к капитану «Ак Барса», который в свои без малого 39 лет продолжает совмещать бизнес с игрой в хоккей.

А по поводу качества клюшки «ЗаряД» можно не сомневаться: недавно Андрей Стась забросил образцом этой продукции шайбу в ворота магнитогорского «Металлурга». А ведь до этого не мог забить больше полусотни матчей...