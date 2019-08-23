https://static.news.ru/photo/b510f7f0-c5af-11e9-8857-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Пахноцкая Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило решение Международной федерации хоккея (IIHF) о четырёхлетней дисквалификации российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова раньше, чем было официально опубликовано на сайте международной организации.

Мы получили решение IIHF буквально перед тем, как они опубликовали его на сайте. У него нарушение по пункту правил 2.1 — наличие запрещенной субстанции в пробе. Стандартная санкция — четыре года, — заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая РИА Новости .

Пахноцкая добавила, что срок дисквалификации сокращают по итогам слушаний в разных федерациях, если спортсмену удается доказать, что употребление было во внесоревновательный период и в нем остались следы. По её словам, это возможно доказать, исходя из концентрации вещества в допинг-пробе.

В документах IIHF мы не видим такой информации по этому поводу, — сказала Пахноцкая, добавив, что если санкция максимальная, значит, Кузнеуову не удалось доказать, что вещество попало в организм во внесоревновательный период.

IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккей (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правили и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.

В свою очередь, Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкций к российскому форварду, так как лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока.

Между тем, Федерация хоккея России исключила фактупотребления Кузнецовым допинга в расположении сборной.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.