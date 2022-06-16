В Госдуме оценили запрет привозить Кубок Стэнли в Россию Депутат ГД Свищев счел лицемерным поступком запрет НХЛ для российских хоккеистов привозить Кубок Стэнли на родину

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Воспитанник динамовской школы и нападающий американского клуба НХЛ «Сент-Луис» Иван Барбашев во время представления Кубка Стэнли на стадионе «ВТБ Арена»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за запрет для российских хоккеистов привозить Кубок Стэнли на родину, сообщает Sport24. Парламентарий назвал это решение лицемерным и странным.

Победу благодаря россиянам они хотят завоевывать, а Кубок показывать в России не хотят. Но ничего страшного, переживем — мы его уже видели много раз. А за наших ребят будем только рады, мы ими гордимся, любим их и следим за их успехами, — заявил Свищев.

По мнению депутата, таким образом НХЛ демонстрирует неуважение к российским хоккеистам, выступающим в лиге и имеющим право показать трофей на родине в случае победы в Кубке Стэнли.

В нынешнем сезоне в финале Кубка Стэнли играют четыре россиянина. Вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров представляют «Тампу-Бэй Лайтнинг», а форвард Валерий Ничушкин играет за «Колорадо Эвеланш».

Ранее российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался на тему возможного получения американского гражданства. Игрок заявил, что не рассматривает такой вариант.