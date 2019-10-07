https://static.news.ru/photo/e7be4534-e924-11e9-937a-fa163e074e61_660.jpg Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что хотел бы видеть в России матч между командами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хотелось бы, чтобы команда из НХЛ сыграла с нашей командой. Было бы хорошо, если бы наш чемпион сравнился с командой НХЛ, — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что было бы предпочтительнее посмотреть на Овечкина, если команды НХЛ в России будут играть между собой, но решение будет принимать НХЛ.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что НХЛ планирует провести матчи регулярного чемпионата в России, писал News.ru.