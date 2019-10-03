https://static.news.ru/photo/347f00ec-e5fc-11e9-a6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести матчи регулярного чемпионата в России.

Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию, — сказал журналистам сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в НХЛ работают над проектом проведения матчей в России и постараются привлечь клубы с российскими звездами к участию в этих играх. Дэйли также сообщил, что отношения НХЛ с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) укрепляются.

В текущем сезоне НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Праге и Стокгольме. В столице Чехии 4 октября сыграют «Филадельфия» и «Чикаго», а в Швеции 8 и 9 ноября встретятся команды «Тампа» и «Баффало».

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