Сезон НХЛ возобновят в формате плей-офф из 24 команд

https://static.news.ru/photo/7b9770bc-9f98-11ea-af6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard A. Whittaker/Icon Sports/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон, приостановленный 13 марта из-за пандемии коронавируса, в формате плей-офф из 24 команд, сообщил комиссар лиги Гари Беттмэн.

В плей-офф вышли по дюжине лучших команд из двух конференций, в первом раунде по четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в круговых турнирах и определят номера дальнейшего посева. Оставшиеся команды проведут раунд плей-офф до трёх побед и победители пройдут дальше. После этого Кубок Стэнли будет проходить в привычном формате, передаёт ТАСС.

Уточняется, что все матчи будут проведены в двух городах, которые ещё не выбраны. В числе претендентов — Чикаго, Лас-Вегас, Торонто, Ванкувер, Миннеаполис, Лос-Анджелес и другие. Города будут выбраны ориентировочно в течение ближайших трёх недель или месяца.

Как писал NEWS.ru ранее, формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме, в случае если сезон возобновится.