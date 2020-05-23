Профсоюз игроков НХЛ согласился с новым форматом плей-офф

https://static.news.ru/photo/6ffeceee-9caf-11ea-bcba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Thompson/Icon Sportswire/Global Look Press

Формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме, в случае, если сезон возобновится.

Об этом сообщается на сайте организации. В неоконченном хоккейном сезоне до розыгрыша Кубка Стэнли дело не дошло, поскольку команды из-за коронавируса не доиграли даже регулярный чемпионат. Его приостановили ещё 12 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НХЛ совместно с NHLPA объявили об отмене в Европе выставочных матчей, ранее запланированных на 2020 год. Задумывалось провести матч между «Бостоном» и «Нэшвиллом» в Праге в октябре 2020 года. «Колорадо» и «Коламбус» осенью должны были дважды сыграть в Хельсинки. Отмечается, что матчи могут пройти в 2021 году.