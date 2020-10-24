Пухляш «зажигал» на победном матче «Спартака»

https://static.news.ru/photo/608bb35c-170f-11eb-b11b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий «Пухляш» Красилов Фото: dimakrasilove/instagram.com

Сибирский танцовщик Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа группы Little Big «Uno», 25 октября «зажигал» на матче хоккейного «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Пухляш заводил поклонников и хоккеистов столичной команды в качестве чирлидера.

Сегодня у нас в гостях был Дима «Пухляш» Красилов. Это было огненно! — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

В пресс-службе не уточнили, станут ли приглашать Пухляша на другие домашние матчи «красно-белых». При этом «Спартак» в присутствии танцующей звезды на трибуне одержал уверенную победу над «Сочи» со счетом 4:1, а чешский форвард хозяев площадки Лукаш Радил даже оформил хет-трик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пухляш попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет. Больше всего голосов в этой номинации набрал актёр Никита Кукушкин — 16,6%. Красилов получил 12,1% читательских симпатий.