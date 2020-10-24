Пухляш «зажигал» на победном матче «Спартака»

В пресс-службе не уточнили, станут ли приглашать Пухляша на другие домашние матчи «красно-белых». При этом «Спартак» в присутствии танцующей звезды на трибуне одержал уверенную победу над «Сочи» со счетом 4:1, а чешский форвард хозяев площадки Лукаш Радил даже оформил хет-трик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пухляш попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет. Больше всего голосов в этой номинации набрал актёр Никита Кукушкин — 16,6%. Красилов получил 12,1% читательских симпатий.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram