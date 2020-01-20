https://static.news.ru/photo/aa946906-3ba7-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Газпром-медиа» и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко может войти в правительство России. Его могут назначить на пост вице-премьера по спорту.

На данный момент эту должность занимает Ольга Голодец. Также отмечается, что министерство спорта может быть ликвидировано и преобразовано в федеральное агентство, пишет «Проект».

Чернышенко работает в КХЛ с 2014 года. В ходе последнего сезона он возглавил лигу и сменил Александра Медведева.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава КХЛ рассказал о грядущих изменениях в формате проведения Матча звёзд. Континентальная хоккейная лига планирует наказывать спортсменов за отказ от участия в соревнованиях.