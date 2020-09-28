Победный удар «Молнии»: квартет россиян поднял над головой Кубок Стэнли

Финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась шестым матчем. Героически сражавшийся из последних сил «Даллас Старз» мог уступить и в пяти встречах, но продлил интригу и до последнего момента надеялся выдвинуть свою версию российского трио для гравировки фамилий триумфаторов на Кубке Стэнли. Но в итоге случилось то, что и должно было: огромную серебряную чашу завоевали хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг». И свои имена на поверхности главного трофея североамериканского хоккея увековечили нападающий Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. Впрочем, в заключительной игре серии на льду появлялся ещё один наш соотечественник, но об этом — чуть ниже.

Всё могут вратари — особенно российские

А начать следует с того, что до логического завершения добрался самый длинный и безумный сезон НХЛ, которому не хватило лишь нескольких дней, чтобы в графе «продолжительность» можно было написать «один год». За это, понятное дело, «спасибо» надо сказать коронавирусу, прервавшему регулярный чемпионат в середине марта и державшему его на паузе более четырёх с половиной месяцев.

Пожалуй, главной победой боссов лиги был сам факт принятия решения о возобновлении сезона на стыке июля и августа. Но уже тогда было ясно: доигровка после рестарта принесёт массу сюрпризов. Потому что ни у одного из тренеров и их штабов ни в одном из клубов не было проверенного рецепта, как правильно готовить команды к возвращению в большой хоккей после столь длительной паузы.

И уже тогда стало очевидно, что настаёт время вратарей. Голкиперы — это, как известно, в любом случае половина команды, а в плей-офф их роль возрастает в разы. Теперь же, когда полевым игрокам приходилось буквально на ходу обретать оптимальные кондиции и пытаться вписаться в игровой ритм, стражи ворот и вовсе стали главными героями финишного отрезка сезона.

Вот вам для начала два примера со знаком минус. В серии первого раунда плей-офф между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз» многие специалисты делали ставку на шведско-российскую бригаду вратарей «Рейнджерс». Однако ни Хенрик Лундквист, ни Игорь Шестёркин с Александром Георгиевым по-настоящему суперигру в этой серии не показали, и дальше прошла «Каролина».

А в случае с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли — клубом «Бостон Брюинз» — решение финского голкипера Туукки Раска отказаться от участия в плей-офф и покинуть расположение команды стало сродни смертному приговору. «Медведи» без своего стража ворот номер один были обречены в противостоянии с той же «Тампой» во втором раунде игр на вылет.

Zuma\TASS

Переходя к разговору о примерах противоположного характера, с удовлетворением констатируем факт, что российская вратарская школа показала себя в этом «коронавирусном» Кубке Стэнли во всей красе. Достаточно сказать, что в четырёх командах, добравшихся до финалов конференций, ворота защищали три российских голкипера. И два из них в итоге вывели свои команды в главный финал.

Но при этом разве поднимется у кого-нибудь рука бросить камень в огород Семёна Варламова? Его «Нью-Йорк Айлендерс» был необычайно хорош и симпатичен, но ничего не смог поделать с будущим триумфатором плей-офф «Тампой». Как говорится, не повезло попасть под горячую руку очевидного фаворита турнира.

Ну а в главном финале роль супергероя-одиночки попытался исполнить Антон Худобин. Нет, конечно, у «Даллас Старз» выстреливали и такие маститые и матёрые ветераны, как Кори Перри и Джо Павелски. Но именно российский голкипер творил чудеса на последнем рубеже обороны и упрямо тянул команду к трофею. И если бы «Старз» в итоге взял этот Кубок Стэнли, нет никаких сомнений, что приз самому ценному игроку плей-офф достался бы Худобину.

По стопам Николая Хабибулина

В «Тампе-Бэй», выигравшей финальную серию в шести матчах, специалисты выбрали кандидатуру шведского защитника Виктора Хедмана для вручения «Конн Смайт Трофи». Наверное, 21 набранное по системе «гол плюс пас» очко (10 заброшенных шайб и 11 результативных передач) можно назвать весомым доводом в пользу Хедмана.

Но MVP (самым ценным игроком) плей-офф вполне мог быть признан и голкипер Андрей Василевский. Россиянин установил рекорд по победам в рамках одного плей-офф (18), который практически невозможно превзойти. Потому что в привычном розыгрыше Кубка Стэнли проводятся четыре раунда до четырёх побед, и больше 16 выигранных матчей ни вратарю, ни любому полевому игроку никак не набрать. Так что в какой-то степени можно сказать спасибо пандемии, которая сподвигла боссов НХЛ к разработке новой формулы плей-офф, принёсшей «вечный» рекорд Василевскому.

А кто осмелится сказать, что приза лучшего игрока этого Кубка Стэнли не был достоин Никита Кучеров? Российский нападающий стал самым результативным игроком плей-офф, забросив 7 шайб и отдав умопомрачительные 27 «ассистов». Суммарные 34 очка — это второй результат для хоккеистов из России за всю историю плей-офф НХЛ. Больше — 36 очков — набирал Евгений Малкин в одном из чемпионских сезонов «Питтсбург Пингвинз».

Впрочем, индивидуальные награды и рекорды не значат ничего по сравнению с тем, что имена и фамилии ещё нескольких российских хоккеистов будут выгравированы на главном трофее НХЛ. Но этих фамилий на самом деле будет не три, а четыре. Потому что вместе с Кучеровым, Василевским и Михаилом Сергачёвым в шестом поединке финальной серии принял участие и форвард Александр Волков. Молодой и практически никому не известный нападающий провёл на льду несколько смен, но теперь будет считаться таким же полноправным обладателем Кубка Стэнли, как и его более опытные партнёры по команде.

А чемпионство «Лайтнинг» (кстати, второе в истории — первое было в 2004 году при участии другого российского голкипера, Николая Хабибулина) при всём сумасшествии и необычности нынешнего «коронасезона» — самое что ни на есть заслуженное. Команда Джона Купера уже год назад была готова к решающему восхождению, уверенно выиграв регулярный чемпионат. Но тогда случилось жестокое фиаско в первом же раунде плей-офф в виде четырёх поражений от клуба «Коламбус Блю Джекетс».

Теперь же «Молния» ударила точно в цель и сама не пожалела никого из конкурентов. Что и требовалось доказать.