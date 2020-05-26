Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн подробно описал схему, по которой приостановленный 12 марта сезон должен быть доведён до логического завершения. NEWS.ru выделяет основные моменты этой схемы, которая может быть реализована в том случае, если в Северной Америке не случится нового осложнения эпидемиологической обстановки.

По дюжине счастливчиков на «Востоке» и «Западе»

Ключевой момент спасительного плана Беттмэна — досрочное завершение регулярного чемпионата, в котором командам на момент наступления коронапаузы оставалось сыграть по 11-14 матчей, и возвращение большого хоккея сразу в формате плей-офф. При этом к участию в решающей стадии сезона будут допущены не 16 клубов, как обычно, а 24. Таким образом, для семи оставшихся клубов более чем двухмесячная пауза плавно перейдёт в летний отпуск. Список слабейших клубов форс-мажорного сезона таков: «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Всем им уже можно строить планы на сезон-2020/21.

Что касается счастливчиков, теперь с ещё большим нетерпением ожидающих возвращения к любимой игре, их будет по дюжине в Восточной и Западной конференциях. Поскольку на момент остановки чемпионата команды провели разное число матчей, для определения их окончательных мест в таблице «регулярки» в качестве главного критерия взят процент набранных очков.

При составлении нашего плана безопасность и здоровье игроков, тренеров и сотрудников клубов оставались главным приоритетом. Так будет и впредь. Но одним из основных факторов возобновления игр стали болельщики, от которых мы слышали множество просьб доиграть сезон до конца. Игроки и руководители клубов также дали понять, что они хотят играть и довести сезон до логического завершения, — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Следует отметить, что ранее подобный формат рестарта сезона — сразу со стадии плей-офф, но с 24 командами — обсудили с профсоюзом игроков лиги, который в целом одобрил предложенную схему. В дискуссиях активное участие принимали пять действующих хоккеистов: защитник «Оттавы Сенаторз» Рон Хэйнси, лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, один из ведущих нападающих «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, центрфорвард «Торонто Мэйрл Лифс» Джон Таварес и нападающий «Филадельфии Флайерз» Джеймс ванн Римсдайк.

Собственно схема проведения оставшейся части сезона такова. По четыре лучших команды «Востока» («Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз») и «Запада» («Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз») автоматически получили пропуск в первый раунд плей-офф. Однако оба квартета проведут круговые турниры (по три матча для каждой команды) по правилам регулярного чемпионата (пятиминутный овертайм в формате «три на три» в случае ничейного результата в основное время и серия послематчевых буллитов, если понадобится) с целью определения номеров посева в плей-офф. При равенстве очков в итоговой таблице каждого квартета будет учитываться процент набранных очков в регулярном чемпионате.

Dirk Shadd/Global Look Press

Десять претендентов на роль хоккейных столиц Северной Америки

Для остальных клубов (по восемь в каждой конференции, занявших места с пятого по 12-е по итогам «регулярки») будет организован предварительный раунд плей-офф. Каждая серия будет играться до трёх побед одной из команд, а матчи планируется проводить в привычном для плей-офф формате, то есть с бессрочными овертаймами, если в основное время победитель не будет определён.

Пары предварительного раунда плей-офф выглядят следующим образом.

«Восток»

«Питтсбург Пингвинз» (5-е место в «регулярке») — «Монреаль Канадиенс» (12-е)

«Каролина Харрикейнз» (6-е) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (11-е)

«Нью-Йорк Айлендерс» (7-е) — «Флорида Пантерз» (10-е)

«Торонто Мэйпл Лифс» (8-е) — «Коламбус Блю Джекетс» (9-е)

«Запад»

«Эдмонтон Ойлерз» (5-е) — «Чикаго Блэк Хокс» (12-е)

«Нэшвилл Предаторз» (6-е) — «Аризона Койотис» (11-е)

«Ванкувер Кэнакс» (7-е) — «Миннесота Уайлд» (10-е)

«Калгари Флеймз» (8-е) — «Виннипег Джетс» (9-е).

Важный нюанс касается места проведения групповых турниров в квартетах сильнейших и квалификационного раунда плей-офф. Если месяц назад говорилось о четырёх городах, то теперь планируется, что эти матчи пройдут в двух городах — по одному для представителей Восточной и Западной конференций. Пока определён лишь список кандидатов, претендующих на роль хоккейных столиц Северной Америки эпохи коронавируса: Ванкувер, Даллас, Коламбус, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Питтсбург, Торонто, Чикаго и Эдмонтон.

Беттмэн уточнил, что решение о городах и дате возобновления сезона будет зависеть от эпидемиологической обстановки, условий тестирования всех участников процесса, а также требований властных структур на текущий момент. Делегация каждого клуба может насчитывать не более 50 человек, включая хоккеистов, тренерский штаб и обслуживающий персонал.

Предполагаем, что придётся проводить матчи плей-офф летом и в начале осени. На данный момент мы не называем точных дат, поскольку точный календарь игр будет определён, исходя из актуальной эпидемиологической ситуации и необходимости соблюдения норм безопасности игроков и всех лиц, принимающих участие в матчах, — приводит слова комиссионера официальный сайт НХЛ.

Беттмэн предположил, что квалификационный и первые два основных раунда плей-офф могут быть сыграны чуть более чем за месяц. При этом пока не ясна длительность серий первого и второго раунда Кубка Стэнли. Известно лишь, что после окончания предварительного раунда игры продолжатся в тех же самых двух городах. А вот финалы конференций и главный финал плей-офф точно пройдут до четырёх побед, то есть в привычном формате «мирных» дней. Места проведения решающих игр Кубка Стэнли пока не определены, но не исключено, что их примет одна из двух «временных столиц» хоккея Северной Америки.

Tim Spyers/Icon Sportswire/Global Look Press

Сложившаяся сейчас ситуация экстраординарна и беспрецедентна, поэтому любой план возобновления хоккейного сезона по определению не может быть идеальным. Но мы надеемся, что в этом плане максимально учли интересы всех клубов, которые имели шанс попасть в плей-офф на момент приостановки регулярного чемпионата. И я не сомневаюсь, что предложенный план доигрывания сезона поможет нам определить абсолютно полноценного и достойного обладателя Кубка Стэнли, который сумеет пройти все испытания плей-офф, — заявил Беттмэн.

Сорокин и Капризов пока вне игры, Ови и Кови против Васи и Куча

К официальным заявлениям главы НХЛ стоит добавить немного информации, которая наверняка заинтересует российских болельщиков. Стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин разделит с чешским нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата: оба забросили по 48 шайб.

Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли отметил, что руководство НХЛ не намерено корректировать позицию в отношении новых игроков, которых клубы хотели бы подписать уже в нынешнем сезоне. Дэйли подчеркнул, что это было бы несправедливо, поскольку позволило бы некоторым клубам усилить свои составы перед стартом плей-офф. А это означает, что бывшие игроки московского ЦСКА — голкипер Илья Сорокин и нападающий Кирилл Капризов — не смогут дебютировать в НХЛ (соответственно в составах «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесоты Уайлд») в возобновляемом сезоне.

Впрочем, несколько российских противостояний можно предвкушать уже в групповых турнирах за более высокий номер посева и квалификационном раунде плей-офф. Скажем, в поединке «Вашингтона» и «Тампы-Бэй» за первое место на «Востоке» целая пятёрка «столичных» (голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук) скрестит клюшки с трио «молний» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров). В аналогичной «пульке» на «Западе» тандем «блюзменов» Владимир Тарасенко (будем надеяться, нападающий успеет вернуться на лёд после тяжёлой травмы) — Иван Барбашёв сразится с дуэтом «звёзд» из Далласа Александр Радулов — Денис Гурьянов.

В квалификационном раунде плей-офф тоже есть «разборки» соотечественников. Андрей Свечников из «Каролины» побьётся за выход в следующий круг с «рейнджерами» Игорем Шестёркиным, Александром Георгиевым, Артемием Панариным и Павлом Бучневичем. А в паре «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» есть шанс стать свидетелями вратарской дуэли Семён Варламов — Сергей Бобровский.

В общем, интересного будет много и сразу, едва НХЛ выйдет из затянувшейся весенней спячки. Главное, чтобы пресловутый коронавирус не превратил эту весеннюю спячку в летнюю кому лучшей хоккейной лиги мира.