Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как отреагировал нападающий и капитан команды россиянин Александр Овечкин на переход в клуб соотечественника Ильи Ковальчука.
Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья и очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, — цитирует Маклеллана Washington Post.
Ранее NEWS.ru писал, что «Монреаль Канадиенс» обменял российского нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз» на право выбора в третьем раунде ежегодного драфта НХЛ. Он будет выступать в своём новом клубе под 17-м номером.
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