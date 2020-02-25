Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.

На своей странице в Twitter «Дэвилз» опубликовал видео, где запечатлено, как сотрудник коллектива срезает ту самую сетку с ворот, чтобы отправить её 34-летнему россиянину. Получил шайбу, получил клюшку, а теперь...