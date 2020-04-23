НХЛ может возобновить сезон на четырёх аренах без зрителей

https://static.news.ru/photo/9ce13198-850f-11ea-9565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kostas Lymperopoulos/imago-images.de/Global Look Press

Пожалуй, впервые после приостановки регулярного чемпионата НХЛ главный босс лиги высказал конкретные предложения, как довести сезон до логического завершения. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на интервью, которое Гэри Беттмэн дал интернет-изданию Sportsnet. NEWS.ru рассказывает, при каких обстоятельствах и когда большой хоккей в Северной Америке может вновь вернуться на ледовые арены.

Раньше конца мая хоккей не вернётся

Прежде всего, стоит напомнить, что последние на данный момент матчи регулярного чемпионата НХЛ были сыграны в тот же день, когда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился первый раунд плей-офф. Это было 12 марта. Разница лишь в том, что руководство нашей лиги вскоре приняло решение досрочно завершить сезон без объявления обладателя главного трофея, тогда как за океаном продолжали надеяться на возобновление чемпионата. Причём ждать боссы НХЛ были готовы сколько угодно, дабы избежать огромных финансовых потерь из-за невыполненных обязательств перед спонсорами и телевещателями.

И вот теперь, спустя почти полтора месяца из уст комиссионера лиги Гэри Беттмэна прозвучали предложения о том, каким образом поставленный на паузу сезон может быть доигран. Ключевой тезис таков: матчи будут проходить на четырёх аренах — по три игры в день на каждой — и, разумеется, при полном отсутствии зрителей на трибунах.

Если лига решит реализовать данный сценарий, то, по мнению Беттмэна, матчи не должны проводиться в «нейтральных» городах, то есть там, где нет клубов НХЛ.

Мы не можем играть на маленьких аренах, приспособленных для встреч на уровне студенческих команд, и в небольших городах, потому что для полноценного проведения матчей нам необходима соответствующая инфраструктура: раздевалки, технологические нюансы, борта и защитные стёкла, удовлетворяющие требованиям НХЛ, технические возможности для осуществления процедуры видеоповторов, а также для нормальной работы телевещателей, — заявил Беттмэн.

Комиссионер лиги также подчеркнул, что на каждой арене должны быть четыре раздевалки «калибра» НХЛ, поскольку в случае проведения трёх матчей в день перед каждым заездом в них команд необходимо будет проводить обязательные процедуры санитарной обработки. И пока две раздевалки будут заняты, в двух других будет возможность эти процедуры провести.

Что касается городов, в которых приостановленный чемпионат НХЛ будет централизованно доигран, лига ещё не определилась с кандидатами. Беттмэн даже не исключает варианта, что это будут два города, в каждом из которых имеются по две арены соответствующего ранга. При этом вовсе не обязательно, чтобы эти города в равной пропорции относились к разным дивизионам лиги. Места возобновления чемпионата могут быть где угодно с географической точки зрения.

Главное, чтобы это место не было эпицентром эпидемии, а ледовая арена в городе обладала всеми необходимыми возможностями для полноценных тренировок. Нужно учитывать, что в одном городе могут собраться одновременно семь или восемь команд, которые проведут по несколько матчей, и всем им необходимо будет регулярно получать лёд для тренировочных занятий, — подчеркнул Беттмэн.

Важная деталь: руководство НХЛ рекомендовало игрокам и персоналу всех клубов оставаться на самоизоляции до 30 апреля. Первым шагом к возобновлению сезона могла бы стать возможность начать тренировки на территории клуба, вторым — открытие тренировочных лагерей. По словам Беттмэна, переговоры с игроками и представителями их профсоюза позволили прийти к соглашению, что занятия в лагерях перед рестартом сезона должны длиться не менее трёх недель. Значит, в лучшем случае игры в НХЛ возобновятся в конце мая — начале июня.

Без «сумасшедших» шагов и ультиматумов для клубов

Отдельно главный босс НХЛ отметил, что лига не чувствует давления от того, что может стать первой крупной спортивной организацией Северной Америки, а возможно, и всей планеты, которая возобновит свой чемпионат. Признавая, что некоторые хоккеисты имели возможность работать над улучшением своих физических кондиций в последние пару недель, Беттмэн напомнил, что ни у кого из них не было нормальных условий для тренировок на льду.

Нам нужно будет убедиться, что хоккеисты находятся в игровом тонусе. Потому что ставки очень высоки, и мы не хотим ставить игроков под угрозу получения травмы и рисковать их карьерой. Поэтому нам потребуется некоторое время для правильного и постепенного возвращения, — отметил Беттмэн.

Говоря об идеальной формуле проведения завершающей части прерванного сезона, глава НХЛ заявил, что после «централизованного» доигрывания регулярного чемпионата было бы здорово затем провести плей-офф в обычном формате. При этом очевидно, что совсем уж «обычным» нынешний формат быть не сможет — поскольку матчи в любом случае придётся проводить при пустых трибунах.

Естественно, руководство лиги внимательно следит за решениями и указаниями властей, отдавая себе отчёт, что возвращение большого хоккея на ледовые арены Северной Америки возможно лишь с одобрения органов здравоохранения и представителей правительств США и Канады. Поэтому Беттмэн пообещал, что НХЛ не собирается предпринимать никаких «сумасшедших» шагов и намерено поступать в полном соответствии с текущим моментом.

Мы однозначно можем играть летом. И при этом, вне всяких сомнений, НХЛ способна провести полноценный следующий чемпионат сезона-2020/21, начав его несколько позже, чем обычно. У нас есть много вариантов с точки зрения временных рамок, поэтому мы будем гибкими в своих решениях и не собираемся торопить события, — заверил Беттмэн.

Также лига предложила генеральным менеджерам клубов не откладывать ежегодную процедуру драфта новичков до окончания приостановленного сезона, а провести её в обычные сроки — в середине или конце июня. Комиссионер НХЛ отметил, что пока по этому вопросу никаких решений принято не было, однако обратная связь с менеджерами клубов была в таком ключе: «В связи с известными обстоятельствами мы больше не живём в идеальном мире, а потому должны быть готовы подстраиваться под него».

Проведение драфта до окончания сезона — не самый лучший вариант, однако перенос этой процедуры на неопределённый срок и длительное её ожидание, по мнению босса НХЛ, могут обернуться ещё более существенными проблемами.