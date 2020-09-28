Кучеров, Василевский и Сергачёв стали обладателями Кубка Стэнли с «Тампой»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2019/20, победив в шестом матче финальной серии плей-офф «Даллас Старз» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
На 13-й минуте первую шайбу в этой встрече забросил Брэйден Пойнт, реализовав численное преимущество. У сделавшего результативную передачу Никиты Кучерова стало 27 «ассистов» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, а в сумме с семью забитыми шайбами — 34 очка по системе «гол плюс пас».
За всю историю НХЛ из российских хоккеистов больше в рамках одного плей-офф набирал лишь форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (36).
Удвоить преимущество «Молниям» удалось на 28-й минуте, когда нападающий «Старз» Александр Радулов неудачно распорядился шайбой в средней зоне, и соперник завершил быструю контратаку точным броском Блэйка Коулмэна.
Наряду с Никитой Кучеровым обладателями главного трофкя НХЛ в составе «Тампы-Бэй» стали защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский, отразивший в шестом матче 22 броска соперника, отыгравший «на ноль» и признанный третьей звездой шестого матча финальной серии.
Также Василевский установил рекорд для вратарей по победам в одном плей-офф — он принял участие в 18 выигранных «Молниями» встречах.
«Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли спустя 16 лет — в 2004 году в составе «Лайтнинг» также был российский вратарь — Николай Хабибулин.
Подопечные Джона Купера могли завершить финальную серию со счётом 4-1, однако в пятой игре в середине второго овертайма победу «Далласу» принесла шайба ветерана Кори Перри, писал ранее NEWS.ru.
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