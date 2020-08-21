Четыре шайбы Гурьянова в одном матче — событие из ряда вон выходящее

Ночь на пятницу, 21 августа, выдалась в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) богатой на громкие сенсации. Самый «русский» клуб лиги «Вашингтон Кэпиталз» вчистую проиграл пятый матч противостояния с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4) и всю серию (1-4), выбыв из борьбы за Кубок Стэнли уже в первом раунде плей-офф. А затем 23-летний форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов, воспитанник тольяттинского хоккея, первым из российских игроков в истории НХЛ забросил четыре шайбы в матче кубковой серии. «Звёзды», уступавшие по ходу первого периода 0:3 «Калгари Флеймз», благодаря «покеру» Гурьянова вырвали победу в матче (7:3) и в серии (4-2). Эти и другие события в розыгрыше Кубка Стэнли специально для NEWS.ru прокомментировал известный в прошлом хоккейный арбитр и менеджер, а ныне телеэксперт Леонид Вайсфельд.

«Возможно, тренерский штаб "Кэпиталз" допустил ошибки в подготовительном процессе»

— «Покер» Гурьянова — полная неожиданность для вас, или молодому россиянину уже настала пора заявить о себе в лучшей лиге мира?

— То есть вы хотите сказать, что настала пора ему по четыре шайбы в каждом матче класть? Если серьёзно, то, как мне кажется, если бы сейчас даже такие звёзды, как Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» или Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» пять очков за матч набрали, это было бы неожиданностью. Тут вопрос не в том, что четыре гола забил Гурьянов — а если бы Александр Овечкин пять очков в одной игре набрал, мы разве не удивились бы? На мой взгляд, «покер» Гурьянова — это само по себе из ряда вон выходящее событие. Ну, конечно, со знаком плюс.

Денис Гурьянов Jason Franson/The Canadian Press via ZUMA Press/ТАСС

— Но это был разовый «выстрел» или парень созрел для новых свершений в НХЛ?

— Не думаю, что Денис вот по четыре теперь будет в каждом матче забивать, но он действительно созрел. Гурьянов — сильный игрок, и он постепенно идёт по нарастающей. Сначала долгое время играл в фарм-клубе в АХЛ (одна из низших лиг североамериканского хоккея. — NEWS.ru), потом его потихоньку стали подпускать к первой команде, а теперь он игрок основного состава. То есть карьера Дениса правильно развивается, и за него можно только порадоваться.

— «Даллас» и до супердостижения Гурьянова входил в число фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли?

— В этом розыгрыше нет фаворитов — таковым может стать какой угодно клуб. И это зависит от настолько большого числа факторов, что предсказать ничего невозможно. Любая команда может выиграть трофей.

— Ранний вылет «Вашингтона» с целой группой российских звёзд — из той же оперы, только со знаком минус?

— Ну конечно! Сложно говорить, почему наши игроки не сумели проявить себя, но длительная пауза из-за пандемии — очень серьёзный аргумент. Ведь никогда ранее в мировом хоккее не было подобных прецедентов, чтобы сезон прерывался на столь длительный срок. И никто не знает, как готовиться к возобновлению сезона в таких условиях. Скорее всего, тренерский штаб «Кэпиталз» допустил ошибки в подготовительном процессе.

Dallas Stars/facebook.com

— Фактор Барри Тротца, два года назад приводившего «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, а теперь возглавляющего «Айлендерс», мог стать одним из решающих? Всё-таки этот специалист отлично знает свою бывшую команду.

— Не думаю, что это был решающий фактор, но как дополнительный аргумент в пользу «Айлендерс» — безусловно.

— Голкипера «островитян» Семёна Варламова тоже можно назвать одним из таких аргументов?

— Варламов — это реально один из тех, кто больше всего меня удивил на старте этого плей-офф. Я думаю, что сейчас он там вообще ключевая фигура, по крайней мере, одна из ключевых. Семён очень сильно играет, с чем его можно только поздравить.

Семен Варламов Terrence Lee/Icon Sportswire via/Global Look Press

— В другой команде из Нью-Йорка — «Рейнджерс» — многого ожидали от Артемия Панарина, а также вратарской бригады с Игорем Шестёркиным и Александром Георгиевым, однако россияне ничем себя не проявили, и команда не прошла квалификационный раунд, уступив «Каролине Харрикейнз». В чём причина неяркой игры Панарина и компании?

— Что может быть иное, кроме как последствия всё той же паузы в сезоне? Но смысл ещё и в том, что «Рейнджерс» — молодая, неопытная команда. Много талантливых хоккеистов, но опытных игроков почти нет. В конце регулярного чемпионата, ещё до паузы, они играли очень хорошо, у них был виден эмоциональный подъём. Но именно за счёт эмоций «Рейнджерс» тогда и добивался успеха, а не благодаря сыгранности и опыту. Это действительно талантливая команда, но не сказать, что очень уж сильная. И, как мне кажется, длительный перерыв в несколько месяцев хуже всего подействовал именно на «Рейнджерс», потому что они за это время полностью растеряли форму. Если бы плей-офф начинался, как и положено, весной, сразу вслед за «регуляркой», у них было бы значительно больше шансов пройти дальше.

«Напрасно Свечников, игрок созидательный, сам ищет силовые единоборства — это может плохо кончиться»

— Если сравнить двух фаворитов Восточной конференции — «Бостон Брюинз» и «Питтсбург», оба очень тяжело возвращались в сезон после паузы. Но если «медведи» после неудачного квалификационного турнира сейчас постепенно набирают обороты, то «пингвины» уже сошли с дистанции, уступив «Монреалю». Почему пути фаворитов разошлись?

— Я уже сказал, что ни у кого нет опыта работы в таких условиях, как сейчас. Клубы строят тренировочный процесс в буквальном смысле методом тыка. Кто-то одну методику избрал, кто-то другую... Сидят тренеры какой-нибудь команды и обмениваются мнениями: «Как будем готовиться к рестарту сезона?» — «Ну, наверное, вот так». «Ладно, давайте попробуем». Вот именно: ключевое слово — «попробуем». Ещё раз повторюсь: ничего подобного раньше ни с одним клубом НХЛ не происходило. Значит, наставники «Питтсбурга» где-то в чём-то ошиблись.

— «Бостон» в первом раунде достаточно уверенно прошёл «Каролину» в пяти матчах. На ваш взгляд, сильно ли повлияла на исход этой серии травма, полученная лидером «Харрикейнз» Андреем Свечниковым в третьей игре?

— Очень сильно повлияла. Потому что Свечников играет так, что все от него ждут, что он сейчас возьмёт и что-то сделает в одиночку. И он действительно иногда делал моменты буквально из ничего. Поэтому потеря Андрея, мне кажется, не только сказалась на игре «Каролины», она ещё и серьёзно ударила по его партнёрам психологически. А как могло быть иначе, если был игрок, на которого все, можно сказать, молились — и вдруг его теперь нет? Другое дело, что Свечников, на мой взгляд, выбрал неправильную манеру игры, размениваясь на постоянный физический контакт. Одно дело, когда ты противодействуешь такому контакту, который навязывает соперник. Но Андрей, игрок по сути созидательный, сам ищет эти силовые единоборства. И мне кажется, что это вообще может плохо кончиться — как, например, случилось в своё время с Эриком Линдросом. По моему мнению, выбор такой игровой философии со стороны Свечникова ошибочен. А о том, что Андрей очень талантливый игрок, никто даже не спорит.

Андрей Свечников Jaylynn Nash/Icon Sportswire via/Global Look Press

— Можно ли сказать, что ещё один фаворит «Востока» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в какой-то степени идёт по пути «Бостона» и после не самого удачного квалификационного турнира тоже постепенно находит свою игру, что нашло выражение в выигранной серии первого раунда у «Коламбус Блю Джекетс» (4-1)?

— «Тампа» — это команда, которая находится в таком состоянии, что выигрывать необходимо прямо сейчас. У неё всё есть, чтобы бороться за трофей. И если не сейчас, то когда? Если сравнивать с теми же «Рейнджерс», про тех можно говорить, что время этой молодой команды ещё не пришло. А для «Тампы» такое время как раз настало.

— За какими командами и игроками вам интереснее всего следить после рестарта сезона НХЛ, кто производит наиболее сильное впечатление?

— За нашими, российскими ребятами всегда интересно следить. Вот, кстати, мы говорили о «Далласе» — Гурьянов, конечно, молодец, но не упомянули Антона Худобина, за которого тоже можно порадоваться. Варламов в «Айлендерс» мне очень нравится. Я вообще считаю, что вратари очень сильно играют в нынешнем плей-офф. В этом плане было удивительно наблюдать, как провалились голкиперы «Калгари» в последнем матче с «Далласом». Это стало скорее исключением из правил для нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Что касается не российских хоккеистов, Натан Маккиннон в «Колорадо» производит сильное впечатление, Мэтью Барзал в «Айлендерс» тоже. В общем, много интересных и сильных игроков, за которыми приятно наблюдать.