Специально для NEWS.ru известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал основные интриги долгожданного розыгрыша Кубка Стэнли, стартующего 1 августа квалификационными матчами.

«Выбор городов для решающих матчей сезона очень удачен»

Как известно, для проведения завершающей стадии многострадального сезона были выбраны два города, в которых соберутся все 24 допущенные до рестарта команды: дюжина клубов Восточной конференции сыграют в Торонто, столько же представителей «Запада» — в Эдмонтоне.

Понятно, что оба канадских города обладают завидной хоккейной историей: в Торонто, напомним, находится Зал славы НХЛ, а за клуб «Эдмонтон Ойлерз» в своё время выступал лучший хоккеист конца прошлого столетия Уэйн Гретцки. Но не только по этим причинам большой хоккей вновь десантируется на планету Земля именно в указанных точках Страны кленового листа.

Выбор городов очень удачен. Политическая ситуация в США нестабильна, и если бы выбор был сделан в пользу одного из американских городов, там могли возникнуть беспорядки, связанные с известными событиями. Это так или иначе могло повлиять на спортивные результаты и стать причиной всевозможных инцидентов, — сказал Дементьев корреспонденту NEWS.ru.

Также, по мнению эксперта, нельзя не учитывать тот факт, что при переезде в города на территории США могли возникнуть проблемы из-за необходимости соблюдения двухнедельного карантина ввиду тяжёлой эпидемиологической обстановки в стране.

Мы не знаем, как поменяются правила игры в ситуации с пандемией, поэтому, на мой взгляд, лига и профсоюз игроков НХЛ приняли абсолютно верное согласованное решение проводить завершающую часть сезона в одной стране — Канаде, — считает Дементьев.

При этом специалист призывает не придавать значения тому факту, что клубы «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз» получат некоторое преимущество, поскольку будут проводить матчи в родных стенах.

Не думаю, что это как-то повлияет на общий настрой команд. Разве что игрокам «Мэйпл Лифс» и «Ойлерз» будет удобнее приходить и располагаться в привычных для них раздевалках, тогда как для приезжих команд условия будут несколько иными. Тем не менее, все хоккеисты давно привыкли к постоянным путешествиям, смене мест, и всем понятно, что на данный момент это наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации, чтобы начать и доиграть плей-офф, — подчеркнул Дементьев.

Что касается отсутствия зрителей на трибунах ледовых арен в Торонто и Эдмонтоне во время матчей, эксперт NEWS.ru отмечает, что уже на выставочных встречах в конце июля были заметны оригинальные решения организаторов, позволяющие нивелировать эту проблему.

В тех трансляциях контрольных игр, которые мне удалось посмотреть, обращала на себя внимание хорошо подобранная озвучка игровых ситуаций, в том числе и спорных моментов, возникающих по ходу встречи. Поэтому не сомневаюсь, что с точки зрения продаж прав на телетрансляции и телевизионных рейтингов лига ничего не потеряла, — сказал Дементьев.

Michael Tureski/Icon Sportswire/Global Look Press

«Для сборной России огромное счастье иметь вратарскую бригаду Василевский — Георгиев — Шестёркин»

Одна из главных спортивных интриг рестарта — сумеет ли действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» удержать «горячий» трофей в своих руках? Алексей Дементьев считает, что у команды Крейга Беруби не так уж мало козырей, чтобы повторить прошлогодний триумф.

Начинается, наверное, самый непредсказуемый плей-офф НХЛ, который только может быть, потому что пауза в играх была огромной, за это время многие хоккеисты залечили свои травмы, осмыслили свои предыдущие действия. По этой причине практически невозможно прогнозировать, что какая-то команда будет иметь значительное преимущество. Но очевидно, что «Сент-Луис» сохранил всех лидеров, с которыми год назад завоевал Кубок Стэнли, и у «Блюз» есть хороший шанс снова добиться успеха, поскольку игроки обладают необходимым опытом, — сказал эксперт корреспонденту NEWS.ru.

Также не стоит забывать, что российский форвард Владимир Тарасенко, пропустивший всю часть сезона до коронапаузы из-за тяжёлой травмы, теперь полностью восстановился и буквально рвётся на лёд.

Все восстановившиеся после травм игроки находятся в равных условиях, потому что долгое время игр в НХЛ вообще не было. Но мы, конечно же, прекрасно знаем талант Владимира Тарасенко — это профессионал с большой буквы. И нет сомнений, что он был и остаётся одним из ключевых нападающих команды, являющейся действующим обладателем Кубка Стэнли, — отметил Дементьев.

Все российские болельщики с нетерпением ждут серию квалификационного раунда плей-офф Восточной конференции, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным и ещё несколькими россиянами в составе будет противостоять «Каролине Харрикейнз», за которую выступает наш молодой талант Андрей Свечников. Известный хоккейный агент акцентировал внимание на некоторых нюансах, которые наверняка окажут влияние на исход этой серии.

В первую очередь я бы обратил внимание на то, кто будет первым вратарём в «Рейнджерс». Там тренерам действительно приходится делать непростой выбор между опытнейшим Хенриком Лундквистом и очень мастеровитыми Александром Георгиевым с Игорем Шестёркиным. Если судить по выставочному матчу, который Шестёркин начинал с первых минут, то ставка делается именно на него. И я этим ни капли не удивлён, потому что Игорь, на мой взгляд, является одним из самых достойных голкиперов современности. И глядя на возможности сборной России по вратарской линии, иметь такую бригаду, как Андрей Василевский, Георгиев и Шестёркин — это просто огромное счастье! — не скрывает эмоций Дементьев.

В то же время эксперт NEWS.ru отдаёт должное Андрею Свечникову, называя молодого нападающего яркой звездой НХЛ.

Андрей — действительно восходящая звезда, достаточно умелый хоккеист, который в своём возрасте уже становится лидером «Каролины». Конечно, нельзя забывать и об окружении Свечникова в команде, в частности, о финском форварде Себастьяне Ахо, отлично умеющем делать своё дело — раздавать результативные передачи. Единственное, у меня возникают серьёзные вопросы по вратарской линии в «Харрикейнз», поскольку чешский голкипер Петр Мразек крайне нестабилен. Плей-офф — это всё-таки в первую очередь битва вратарей, и в этой серии я вижу существенное преимущество «Рейнджерс» именно по бригаде вратарей, — отметил Дементьев.

instagram.com/andrei_svechnikov37

«Год назад „Тампа“ выиграла регулярный чемпионат так, что и рядом никто не стоял, но...»

Многие специалисты выделяют в Восточной конференции явного фаворита — «Бостон Брюинз», которому могут бросить вызов два «российских» клуба — «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. Впрочем, наш эксперт относит к числу претендентов на главный трофей и «Коламбус Блю Джекетс».

Эта команда очень хорошо сбалансирована, прекрасно управляема, а её наставник Джон Торторелла ещё не выразил себя полностью как тренер в своих игроках. В выставочном матче «Коламбус» очень уверенно (4:1. — NEWS.ru) победил «Бостон», показав при этом весьма приличный хоккей, — сказал Дементьев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также самые приятные впечатления у нашего собеседника остались после игры «Тампы-Бэй», разгромившей (5:0) в контрольном поединке «Флориду Пантерз». Среди плюсов «Лайтнинг» были отмечены баланс во всех линиях, напористость и практически полное отсутствие слабых мест.

Они помнят, как год назад выиграли регулярный чемпионат так, что и рядом никто не стоял, но в первом раунде плей-офф в четырёх матчах была разбита «Коламбусом». Эта рана наверняка до сих пор у игроков «Тампы» не зажила, и будет напоминать о себе при подготовке к нынешнему розыгрышу Кубка Стэнли, — предположил Дементьев.

У «Вашингтона» душевные раны могут быть ещё глубже: ведь обладатель Кубка Стэнли — 2018 крупно облажался в следующем розыгрыше: год назад та самая «Каролина» поступила с Овечкиным и компанией столь же бесцеремонно, как и «Блю Джекетс» — с «Тампой», выбросив фаворита за борт турнира в первом же раунде. И сейчас «столичные» явно жаждут сатисфакции.

В нынешнем сезоне до паузы Овечкин играл просто на загляденье! Это величайший игрок современности, который уже вписал своё имя в историю НХЛ и всего мирового хоккея. Очень жаль, что «Вашингтон» из-за пандемии не смог доиграть десяток с лишним матчей в регулярном чемпионате, в которых Александр наверняка в очередной раз добрался бы до отметки в 50 заброшенных шайб за сезон (на момент приостановки чемпионата на счету Ови было 48 голов. — NEWS.ru). Но в первой же контрольной игре после паузы все видели, как Саша забил две шайбы и отдал голевой пас Евгению Кузнецову на пустые ворота. Поэтому однозначно «Вашингтон» тоже будет фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли, — прогнозирует Дементьев.

В составе «Кэпиталз» эксперт также отметил форварда Тома Уилсона, как рыба в воде чувствующего себя в жёсткой силовой борьбе, обладающего умением идти в обводку при активном противодействии соперника и сделать точный пас под давлением. Кроме того, нашего собеседника впечатляет игра вратарской бригады «столичных», в которую наряду с опытнейшим Брэйденом Холтби входит и россиянин Илья Самсонов.

vk.com/samson_30

«„Бостон“ — харизматичная команда, одна связка Маршан — Бержерон чего стоит»

Что касается «Бостона», прошлогодний финалист Кубка Стэнли наверняка будет предельно мотивирован и заточен на максимальный результат, которого не удалось достичь в предыдущем сезоне по причине потрясающей игры «Сент-Луиса» и персонально голкипера «блюзменов» Джордана Биннингтона. Возможно, «медведям» год назад не хватило той сплоченности, полнейшего единения, которые были в рядах «Блюз» и которые Владимир Тарасенко описал словами: «В этом сезоне у меня было две семьи: одна — дома, другая — на ледовой арене».

Но сейчас «Бостон» готов сделать правильные выводы из прошлогоднего фиаско и пройти путь в плей-офф до конца. Ведь, по мнению эксперта NEWS.ru, неизвестно, где обиднее сходить с кубковой дистанции: на самом старте, в первом раунде, или оказавшись в шаге от трофея.

«Брюинз» — харизматичная команда. Меня очень впечатляет то количество побед, которых «Бостон» добился в последние годы в регулярных чемпионатах. В этой команде есть игроки любой специализации и направленности. Одна только связка Брэд Маршан — Патрис Бержерон чего стоит! Обращают на себя внимание и чешские легионеры Давид Крейчи и Давид Пастрняк. Последний так и вовсе выбивается в настоящие звёзды современного хоккея. И не зря его на родине признавали лучшим спортсменом страны в последние годы. А финн Туукка Раск на последнем рубеже обороны, хоть и достиг солидного возраста, но накопил тот самый опыт, который вполне можно конвертировать в завоевание Кубка Стэнли, — предполагает Дементьев.

И добавляет, что все матчи завершающей стадии сезона НХЛ с участием перечисленных команд будут вызывать огромный интерес у болельщиков.

Но раз уж мы заговорили про самый непредсказуемый и интригующий плей-офф в истории лиги, было бы несправедливо заранее записывать в аутсайдеры те команды, которые не блистали в регулярном чемпионате и вроде бы не претендуют на главные роли в финальной части сезона.

А между тем можно ждать прорыва, скажем, от одного из скрытых фаворитов Западной конференции «Колорадо Эвеланш» с Никитой Задоровым, Владиславом Наместниковым и Валерием Ничушкиным. Или надеяться на тренерский гений Барри Тротца, приводившего «Вашингтон» к триумфу два года назад, а ныне вытачивающего потенциального претендента на трофей из «Нью-Йорк Айлендерс». Где, кстати, нередко напоминает о себе голкипер Семён Варламов, а со следующего сезона будет играть его коллега Илья Сорокин.