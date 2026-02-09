Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ Овечкину вручили в Дубае торт с шоколадными шайбами

Александр Овечкин, воспользовавшись паузой в регулярном чемпионате НХЛ, отправился в отпуск в Дубай. Во время отдыха в ОАЭ форварду «Вашингтона» преподнесли необычный десерт с шоколадными шайбами. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская поделилась снимками торта в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На пути к 1000 голам, — было написано на торте.

В текущем сезоне 40-летний нападающий демонстрирует отличную форму, набрав 48 (22+26) очков в 59 матчах. Однако его команда «Вашингтон Кэпиталз» пока находится вне зоны плей-офф, занимая 10-е место в Восточной конференции. На данный момент в активе Овечкина 996 заброшенных шайб в НХЛ с учетом матчей плей-офф. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забить всего 20 голов.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» представил специальный мерч к «Месяцу черной истории» — ежегодному мероприятию, посвященному вкладу афроамериканцев и чернокожих людей в культурное мировое наследие. Овечкин принял участие в проекте и показался в эксклюзивном черно-красном джерси.