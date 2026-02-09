Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:20

Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ

Овечкину вручили в Дубае торт с шоколадными шайбами

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Александр Овечкин, воспользовавшись паузой в регулярном чемпионате НХЛ, отправился в отпуск в Дубай. Во время отдыха в ОАЭ форварду «Вашингтона» преподнесли необычный десерт с шоколадными шайбами. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская поделилась снимками торта в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На пути к 1000 голам, — было написано на торте.

В текущем сезоне 40-летний нападающий демонстрирует отличную форму, набрав 48 (22+26) очков в 59 матчах. Однако его команда «Вашингтон Кэпиталз» пока находится вне зоны плей-офф, занимая 10-е место в Восточной конференции. На данный момент в активе Овечкина 996 заброшенных шайб в НХЛ с учетом матчей плей-офф. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забить всего 20 голов.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» представил специальный мерч к «Месяцу черной истории» — ежегодному мероприятию, посвященному вкладу афроамериканцев и чернокожих людей в культурное мировое наследие. Овечкин принял участие в проекте и показался в эксклюзивном черно-красном джерси.

хоккей
Дубай
Александр Овечкин
торты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Судейский беспредел! Как лыжника Коростелева лишили медали Олимпиады
Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.