Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди левых нападающих

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди левых нападающих. Теперь у россиянина 1370 набранных очков в карьере. Первое место в этом списке среди левых нападающих занимает Люк Робитайл. Он набрал 1394 очка, сообщает StatsCentre.

Александр забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:1.

Одну из шайб — 275-ю — Овечкин забросил в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Анрейчуком.

Ещё одну шайбу в составе «столичных» забил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Ранее сообщалось, что игровой свитер команды «Вашингтон Кэпиталз» с фамилией её капитана, российского нападающего Александра Овечкина стал самым продаваемым в 2021 году в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги. По числу проданных комплектов формы со своей фамилией он опередил лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и голкипера «Чикаго Блэкхокс» Марка-Андре Флёри.