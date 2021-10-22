Овечкин и Кузнецов забили в проигранном «Вашингтоном» матче НХЛ

«Вашингтон» на своём льду со счётом 3:4 в овертайме проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первую и третью шайбы у проигравших забросили российские легионеры Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Ещё один россиянин в составе столичной команды — вратарь Илья Самсонов — появился на льду во втором периоде при счёте 0:3. Он заменил чеха Витека Ванечека и отразил 13 из 14 бросков.

Для Овечкина очередная шайба стала 735-й в НХЛ. Россиянин по-прежнему занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. У занимающего четвёртое место Бретта Халла в активе 741 шайба.

Кузнецов вышел на 13-е место в истории своего клуба по количеству очков. Теперь у него их 427. Он обошёл по этому показателю Кевина Хэтчера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин высказался о своём выходе на пятое место по числу голов в НХЛ. Он назвал большой честью оказаться в списке снайперов по числу голов в НХЛ. По словам спортсмена, он делает свою работу и пользуется шансами, которые ему выпадают. Хоккеист также добавил, что наслаждается каждой игрой в НХЛ.