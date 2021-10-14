Овечкин высказался о своём выходе на пятое место по числу голов в НХЛ

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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатом Национальной хоккейной лиги. Россиянин забросил 732-ю шайбу в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает ТАСС.

Овечкин сделал дубль в матче на 43-й и 53-й минутах встречи. Ещё три шайбы в ворота соперников на счету Ти Джея Оши, Джастина Шульца и Хедрикса Лапьера. Первое место в...