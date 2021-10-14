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Овечкин высказался о своём выходе на пятое место по числу голов в НХЛ

10:49, 14 октября 2021
Овечкин высказался о своём выходе на пятое место по числу голов в НХЛ Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин назвал большой честью оказаться в списке снайперов по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По словам спортсмена, он делает свою работу и пользуется шансами, которые ему выпадают. Его слова приводит «Матч ТВ».

Конечно, это большая честь — быть в таком списке снайперов. Но, как я всегда говорил, игра есть игра. И нужно идти от матча к матчу, день за днём,сказал Овечкин.

Хоккеист также добавил, что наслаждается каждой игрой в НХЛ.

Как ранее сообщалось, Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин забросил 732-ю шайбу в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», сделав дубль в матче на 43-й и 53-й минутах встречи. 

Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы. Далее следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. 36-летний россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, три раза получал приз «Тед Линдсей Эворд» — его вручают лучшему игроку сезона по мнению самих хоккеистов. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.

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