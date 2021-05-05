Орлов из «Вашингтона» сделал три голевых паса в игре с «Рейнджерс»

Российский защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» сделал три голевых паса и был признан второй звездой встречи. Его команда обыграла соперников со счётом 4:2.
За «Вашингтон» шайбы забросили Ти Джей Оши (он оформил хет-трик на 21-й, 29-й и 59-й минутах) и Ник Дауд. В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» результативные действия были на счету Алексиса Лафреньера и Моргана Баррона.
Три голевые передачи сделал игрок «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Два россиянина, играющие за столичную команду, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов пропустили встречу. Кроме того, на лёд не вышел российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он не сможет помочь своему клубу до конца сезона. Причиной стала травма, полученная в прошлом матче против «Вашингтон Кэпиталз». «Синерубашечники» уступили «Кэпс» со счётом 3:6 и лишили себя участия в плей-офф НХЛ. Никто бы не обсуждал этот матч, если бы не драка между Томом Уилсоном и двумя россиянами.
Ранее стало известно, что «Миннесота» на своей площадке уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости склонили исход игры в свою пользу в овертайме (3:2).
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в концовке основного времени — на 52-й и 54-й минутах.