Орлов из «Вашингтона» сделал три голевых паса в игре с «Рейнджерс»

https://static.news.ru/photo/fe2cfd14-ae2c-11eb-aefd-96000091f725_660.jpg Дмитрий Орлов Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» сделал три голевых паса и был признан второй звездой встречи. Его команда обыграла соперников со счётом 4:2.

За «Вашингтон» шайбы забросили Ти Джей Оши (он оформил хет-трик на 21-й, 29-й и 59-й минутах) и Ник Дауд. В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» результативные действия были на счету Алексиса Лафреньера и Моргана Баррона.

Три голевые передачи сделал игрок «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Два россиянина, играющие за столичную команду, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов пропустили встречу. Кроме того, на лёд не вышел российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он не сможет помочь своему клубу до конца сезона. Причиной стала травма, полученная в прошлом матче против «Вашингтон Кэпиталз». «Синерубашечники» уступили «Кэпс» со счётом 3:6 и лишили себя участия в плей-офф НХЛ. Никто бы не обсуждал этот матч, если бы не драка между Томом Уилсоном и двумя россиянами.

Ранее стало известно, что «Миннесота» на своей площадке уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости склонили исход игры в свою пользу в овертайме (3:2).

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в концовке основного времени — на 52-й и 54-й минутах.